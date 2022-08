Aziz: «Foi um jogo quase perfeito»

Autor de dois dos três golos do Rio Ave diante do FC Porto , o avançado Aziz falou num jogo "quase perfeito" da equipa de Vila do Conde, especialmente por conta da entrada a todo o gás."Foi um jogo quase perfeito porque concedemos um golo ao FC Porto no final do encontro. Foi um bom jogo. Entrámos muito bem, criámos diversas ocasiões e conseguimos fazer bom uso dessas situações", começou por analisar, à SportTV."Não houve uma estratégia diferente para esta partida, apenas trabalho duro. Estávamos prontos para discutir o resultado e felizmente conseguimos aproveitar as ocasiões. Não posso dizer que estou surpreendido com este triunfo porque queríamos entrar com determinação e e discutir o resultado olhos nos olhos, mas reconheço que estes três pontos têm um peso muito importante para o Rio Ave", finalizou.