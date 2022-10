Aziz parou por precaução

Ao contrário do que sucedeu com o central Aderllan Santos, que não foi convocado para a Taça de Portugal por opção, o técnico Luís Freire revelou que o avançado Yakubu Aziz, o melhor marcador dos vilacondenses, com cinco golos, não fez parte das opções para a eliminatória disputada frente ao Oliveira do Hospital por precaução.

O ganês sofreu um toque na preparação e o responsável entendeu não correr riscos, até porque subsiste a dúvida sobre a sua disponibilidade para a receção ao Portimonense.

Por outro lado, de salientar a estreia do guardião Magrão pela equipa principal do Rio Ave, sendo que o brasileiro, de 22 anos, chegou a Vila do Conde há três épocas, mas ainda só tinha jogado pelos sub-23 e pela equipa B.