Aziz ruma à China por empréstimo do Rio Ave

O Rio Ave anunciou este sábado o empréstimo de Yakubu Aziz ao Wuhan Three Towns FC. O acordo será válido até dezembro de 2023, com o campeão chinês a deter uma opção de compra por um valor não revelado."Aziz terá sempre um lugar especial no coração dos rioavistas. Pelos golos que marcou, pelo contributo decisivo na importante caminhada da época passada, e pelo papel neste regresso à 1ª Liga e afirmação na elite", pode ler-se na nota publicada no site oficial do Rio Ave.O avançado ganês foi o destaque da equipa vilacondense na época e meia que teve ligado ao clube com 24 golos em 57 jogos. Esta temporada assinou 9 tentos em 18 encontros. Nas últimas partidas esteve afastado, uma vez que se negociava a partida.Aziz junta-se assim a Wallace, antigo defesa do Sp. Braga, e Davidson, avançado com passagens no Sp. Covilhã, Chaves e V. Guimarães.