Aziz vai deixar o Rio Ave para reforçar o Al Ahly

Uma das figuras do plantel do Rio Ave esta época e peça fundamental no regresso do clube à 1.ª Liga durante a temporada passada, o avançado Yakubu Aziz está a caminho do Al Ahly, do Egipto, segundo informações confirmadas porO jogador, de 24 anos, está já em viagem para o Egipto, onde terá à sua espera um contrato válido por quatro época e meia. O negócio será concluído por uma verba a rondar os três milhões de euros, sendo que esse valor será dividido em partes iguais com o V. Guimarães, que ainda detinha 50 por cento do passe do jogador.Esta época, Aziz soma oito golos e três assistências em 15 partidas pelo Rio Ave. O avançado, que já manifestou publicamente o desejo de chegar à seleção do Gana, muda-se assim para o Al Ahly, campeão da Liga dos Campeões africana em dez ocasiões, que pretende voltar a vencer a competição e recuperar o título de campeão do seu país.