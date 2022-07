Baliza do Rio Ave vai sofrer mudança

O Rio Ave continua a construir o plantel tendo em vista a época 2022/23, sendo que a baliza é um dos sectores que ainda vai sofrer alterações até ao arranque oficial da competição. Com a chegada de Lucas Flores, guarda-redes que trabalhará tanto com a equipa principal como com os sub-23, Luís Freire fica com quatro opções para a baliza. Sendo Jhonatan o titular absoluto, a saída de Léo Vieira, que está prestes a entrar no último ano de contrato e que praticamente não jogou nas duas últimas épocas, assume-se como um cenário provável.