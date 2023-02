Conselho de Disciplina mantém dois jogos de suspensão para Aderllan Santos

O Conselho de Disciplina da FPF confirmou, esta segunda-feira, o castigo de dois jogos para o central Aderllan Santos, do Rio Ave, tendo julgado improcedente o recurso dos vilacondenses que visava a redução da sanção aplicada ao seu jogador.Relembre-se que o experiente defesa foi suspenso por dois jogos e multado em 169 euros, na sequência dada sua expulsão com cartão vermelho direto no jogo diante do Vizela, da 18.ª jornada, tendo sido punido pela prática de "jogo violento".Assim sendo, Aderllan Santos vai cumprir o primeiro jogo de castigo esta noite, na receção do Rio Ave ao Sporting, falhando também a receção ao Estoril, na 20.ª jornada.