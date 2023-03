Costinha e o jogo com o Benfica: «Já provámos que somos muito fortes em casa»

A fazer um campeonato bastante tranquilo, isto na medida em que soma 33 pontos em 25 jornadas, o Rio Ave prepara-se para regressar à competição com um jogo frente ao Benfica. Apesar de as águias liderarem a Liga Bwin de forma confortável, Costinha, lateral dos vila-condenses, não esconde o desejo da equipa em conquistar os três pontos."Ainda não garantimos a permanência, o nosso objetivo é esse e desfrutar de cada jogo. Sentimos que temos feito cada vez melhores partidas e é dessa forma que pensamos: jogo a jogo. A pontuação atual dá-nos mais serenidade para enfrentarmos o Benfica? Sim, mas sabemos que é um adversário que está em 1º e que vai ser difícil. Apesar disso, vamos fazer o nosso melhor, ainda para mais jogando em casa, que nos dá alguma vantagem. Já provámos que somos muito fortes em casa e vamos tentar a vitória", referiu o jovem, que deixou elogios ao conjunto orientado por Roger Schmidt: "É difícil, vemos que o Benfica está bem na Champions e no campeonato e que os jogadores jogam com alegria. No entanto, em casa temos feito bons jogos e vamos tentar ir buscar os nossos pontos fortes para combater o Benfica. Estamos mais tranquilos, mas ainda não atingimos o nosso objetivo".Por esta altura, os vila-condenses estão a fazer uma segunda volta melhor do que a primeira, com 12 pontos somados contra os nove em igual fase da ronda anterior. Uma evolução que Costinha explica. "Temos mais tempo de trabalho e o míster foi fazendo algumas adaptações a nível tático em relação a problemas que tivemos na 1ª volta. Estamos mais tranquilos com bola, nota-se que a equipa tem mais confiança e está mais entrosada. Para além disso, temos um bom balneário", apontou.Costinha já somou participações nos sub-21 de Portugal, mas, desta vez, ficou de fora das opções. Assumindo que não criou "muitas expectativas", o lateral do Rio Ave assumiu que gostava era "uma ambição", mas respeitou "as escolhas" de Rui Jorge.