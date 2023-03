Costinha foi associado ao FC Porto e garante: «Sinto-me preparado para o que vier»

Figura de destaque no Rio Ave, clube ao serviço do qual soma dois golos e uma assistência em 28 jogos em 2022/23, Costinha foi recentemente associado ao FC Porto. À margem da visita do Rio Ave a uma escola primária de Rio Mau, em Vila do Conde, o jovem foi confrontado com o possível interesse de clubes de um patamar superior e respondeu de forma perentória."Há a ambição de fazermos sempre mais e isso é fruto do que temos vindo a fazer enquanto equipa. É natural haver situações dessas em relação a vários jogadores, é algo normal. Estou focado em fazer um bom final de temporada e depois resolvo a situação. Se me sinto preparado para dar esse passo? Sim, o Rio Ave deu-me bastante apoio e estou a jogar há duas épocas. Sinto-me cada vez mais preparado para o que vier", referiu.