Dois testes para recuperar o ritmo

O Rio Ave fez esta quarta-feira dois testes, com o técnico Luís Freire a conceder alguns minutos de jogo à sua equipa num regime semi competitivo, isto quando o regresso aos jogos oficiais está marcado apenas para 1 de dezembro, numa visita à casa do Marítimo, para a Allianz Cup.Depois da derrota com o Moreirense, que terminou 1-3 , os vilacondenses enfrentaram em treino de conjunto os sub-23 do clube. Foram utilizados todos os jogadores do plantel principal, além de Richard, Diogo Ribeiro e Lomboto.Pedro Amaral, a contas com um traumatismo no joelho esquerdo, esteve ausente, juntando-se a Joca no boletim clínico.