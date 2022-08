Emmanuel Boateng regressa a Portugal pelas portas do Rio Ave

Depois de cinco anos no estrangeiro, Emmanuel Boateng está de regresso a Portugal pelas portas do Rio Ave, clube que já havia representado. A oficialização da contratação do extremo por parte dos vila-condenses deve acontecer ainda esta terça-feira.O internacional ganês está sem competir desde dezembro de 2021, altura em que deixou o Dalian Pro, pelo que vai precisar de algum tempo para atingir os melhores índices físicos. O jogador, de 26 anos, conta ainda com passagens por Moreirense e Levante, de Espanha.Na temporada em que representou o Rio Ave, 2014/15, Boateng apontou dois golos em 28 encontros.