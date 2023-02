Entorse afasta Vítor Gomes dos próximos jogos do Rio Ave

Vítor Gomes vai falhar os próximos jogos do Rio Ave. O experiente médio, de 35 anos, contraiu uma entorse no pé direito na véspera do encontro da última jornada, com o Vizela, e vai falhar os desafios que se seguem, sendo que o próximo é frente ao Sporting.Dependendo da evolução, é possível que Vítor Gomes possa regressar à competição ainda durante este mês de fevereiro. O médio tem 15 jogos disputados esta temporada com a camisola dos vila-condenses.