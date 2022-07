O Rio Ave contou com uma visita especial durante este fim-de-semana. Depois de ter dado a conhecer a história de James Bambridge e do seu filho Mark, dois ingleses que se tornaram sócios do clube, o conjunto vila-condenses recebeu os Hawks FC, uma equipa amadora que tem James como coordenador.Assim, perante o facto de os elementos da equipa estarem prestes a separar-se devido ao ingresso no ensino superior, James decidiu trazê-los a Portugal. Durante o dia de sábado, os jovens visitaram as instalações do Rio Ave, assistiram a um treino da equipa principal e conviveram com jogadores do plantel às ordens de Luís Freire. No domingo, realizaram um jogo com a equipa sub-17 dos rioavistas.