Estádio do Rio Ave lotado na receção ao Chaves

O grande jogo da derradeira jornada da Liga Sabseg terá casa cheia. Após a polémica que envolveu as duas equipas relacionada com o número de bilhetes disponibilizados para a partida, esgotaram, esta quinta-feira, os bilhetes para o duelo nortenho que colocará Rio Ave e Chaves frente a frente, no domingo.A uma jornada do fim e ainda com três possíveis campeões, a partida pode garantir aos vilacondenses a subida direta à 1ª Liga, caso não saia derrotado pela formação orientada por Vítor Campelos que, atualmente em terceiro lugar e a três pontos do Rio Ave, ainda pode sonhar com o primeiro lugar, embora dependa do resultado do Casa Pia em Matosinhos.O jogo terá lugar no Estádio do Rio Ave este domingo, pelas 11 horas.T.G.