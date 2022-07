E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Rio Ave volta hoje ao trabalho e já em contexto de estágio, que será realizado dentro de portas. A semana prevê-se, por isso, intensa, com o foco total na preparação para a nova temporada. No sábado, refira-se, há um jogo frente ao Santa Clara.Entretanto, noutra nota, o reforço Miguel Nóbrega respondeu ontem a um desafio do clube, elegendo os companheiros que se distinguem em várias categorias. Ukra, por exemplo, foi o mais divertido e Guga o craque.