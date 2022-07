Estreia do documentário da subida com ação solidária

O Rio Ave já divulgou todos pormenores para que os sócios tenham também direito a ver o documentário “Por Todos Vencemos, a história de uma família unida!”, depois da ante-estreia desta quarta-feira.

Assim, na próxima terça-feira, dia 26 de julho, pelas 21 horas, no Teatro Municipal de Vila do Conde, será a estreia para os sócios e adeptos do que os vila-condenses chamam “uma emocionante película que promete ganhar lugar nas memórias de todos os rioavistas, daquele que foi um ano de superação e conquista”, sendo que a este momento foi aliada uma componente solidária.

Será cobrado um valor simbólico por cada bilhete, no valor de 2€, doando-se posteriormente todo o valor angariado à Liga dos Bombeiros Portugueses, que mais uma vez têm arriscado a vida no combate aos incêndios que atingem Portugal.

A sessão de estreia, de resto, vai repetir-se em datas a anunciar, informa ainda o clube “assim a adesão o justifique, para que todos possam ter a oportunidade de testemunharem este pedaço de história”.

Os ingressos estarão à venda a partir das 15 horas desta sexta-feira, 22 de julho, na loja oficial do clube, no Estádio do Rio Ave e no dia da estreia, terça-feira 26 de julho, as portas do Teatro Municipal de Vila do Conde abrem às 20h, as portas da sala de exibição às 20h30 e a sessão inicia impreterivelmente às 21h.