Exames médicos ameaçam mudança de Aziz para o Al Ahly

A transferência de Yakubu Aziz, avançado do Rio Ave, para o Al Ahly, do Egipto, poderá estar prestes a sofrer um revés. De acordo com a informação veiculada pelos meios de comunicação daquele país, o ganês, de 24 anos, não terá passado nos exames médicos, realizados esta quarta-feira, no Cairo.Em declarações ao portal 'winwin', uma fonte do clube africano confirmou que o jogador vai ser submetido a uma nova bateria de testes e que o resultado da mesma será decisiva para a conclusão com sucesso da transferência. Uma decisão final será tomada nas próximas horas, embora o clube esteja preocupado com o historial de lesões de Aziz nas últimas épocas.Esta não é a primeira vez que o avançado ganês se vê nesta posição, uma vez que antes de ser emprestado ao Rio Ave, pelo V. Guimarães, Aziz chegou a ter tudo acertado com o Qarabag, do Cazaquistão, mas o negócio caiu devido aos exames médicos.Relembre-se que o avançado sofreu uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo, quando ainda atuava no Vizela, em 2017, e voltaria a ser operado ao mesmo joelho em 2019, nessa altura já ao serviço do Vitória.Comonoticiou atempadamente, a transferência, a acontecer, vai render 2,5 milhões de euros ao Rio Ave, com a Aziz a ter em cima da mesa um contrato válido por quatro épocas e meia.