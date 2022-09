Fabrice Olinga rescinde com o Rio Ave

O Rio Ave oficializou esta tarde a rescisão do contrato com Fabrice Olinga. O avançado camaronês esteve apenas na época passada no clube de Vila do Conde, acumulando seis jogos na equipa principal e um pelos sub-23."O Rio Ave Futebol Clube e o avançado Fabrice Olinga acordaram a rescisão do vínculo contratual que os ligava. O avançado poderá assim prosseguir a sua carreira desportiva noutro emblema. Ao Fabrice Olinga, o Rio Ave FC agradece o profissionalismo enquanto ao serviço do nosso emblema, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais."