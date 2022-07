Gabrielzinho apresentado como reforço do Al Wasl

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de o seu contrato com o Rio Ave ter terminado em junho, Gabrielzinho foi agora apresentado como reforço do Al Wasl. O extremo, de 26 anos, diz assim adeus aos vila-condenses ao cabo de cinco anos e ruma aos Emirados Árabes Unidos.No Al Wasl, Gabrielzinho será orientado por Juan António Pizzi, técnico que, enquanto jogador, chegou a representar o FC Porto. Na última edição do campeonato, o clube ficou em 6º lugar.Chegado ao Rio Ave em 2017, Gabrielzinho viveu a sua melhor época em 2021/22, altura em que apontou sete golos em 38 partidas.