Gelson Dala e Anderson Cruz na porta de saída

Gelson Dala e Anderson Cruz estão de saída do Rio Ave. Os dois jogadores estiveram emprestados ao Al-Wakrah e ao Petro de Luanda, respetivamente, na temporada passada, mas não se apresentaram ontem e são mesmo duas cartas fora do baralho para Luís Freire. O clube procura agora solução para os dois internacionais angolanos.Aderllan Santos também não esteve em Vila do Conde ontem, mas apenas porque teve autorização do clube para se apresentar mais tarde.