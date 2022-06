Gelson Dala vendido e Rio Ave recebe 1,5 milhões de euros

O Rio Ave anunciou, na manhã desta quinta-feira, a venda de Gelson Dala ao Al-Wakrah, do Qatar. Foi precisamente este o clube onde esteve emprestado na temporada 2021/22, tendo marcado 19 golos em 23 jogos.O atacante tinha mais um ano de contrato com o Rio Ave, pelo que a transferência a título definitivo implica contrapartidas financeiras. Segundo apurou, o Rio Ave recebe cerca de 1,5 milhões de euros e parte de uma mais-valia futura."Ao atleta, que alinhou com a camisola verde e branca em quatro temporadas, acumulando mais de 80 jogos, o Rio Ave FC agradece o profissionalismo e dedicação, desejando-lhe as melhores felicidades pessoais e profissionais", escreve o Rio Ave em nota oficial.