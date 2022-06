Guga e o prémio de médio do mês na Liga Sabseg: «Temos feito um trabalho muito bom»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Guga recebeu esta sexta-feira o prémio de médio do mês de abril depois de superar a concorrência de Danilovic, médio bósnio do Nacional, e de Neto, jogador do Casa Pia.

Em declarações ao site oficial da Liga Portugal, o centro-campista do Rio Ave agradeceu "a quem votou", mas também aos seus companheiros de equipa. "Esta distinção acaba por ser resultado do trabalho de toda a equipa. Temos feito um trabalho muito bom ao longo da época e sempre dissemos, desde o início, que se o coletivo estivesse bem as individualidades iam sobressair", começou por dizer o médio dos vila-condenses, continuando: "Quero agradecer também a quem votou, pois proporcionou que o meu trabalho em campo fosse reconhecido. Está a ser uma boa época e tenho conseguido ajudar o clube."