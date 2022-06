Guga eleito o melhor jogador da época pelos adeptos do Rio Ave

O médio Guga foi eleito o melhor jogador do Rio Ave na época 2021/22, numa votação levada a cabo pelos adeptos vila-condenses. O jogador, de 24 anos, superou a concorrência de Aderllan Santos e Costinha, os outros dois finalistas.Guga aproveitou a distinção para deixar uma mensagem de agradecimento nas redes sociais. "Obrigado a todos os adeptos do Rio Ave por este reconhecimento de 'Man of year' e 'Golo do ano'! Foi uma época em cheio a nível coletivo e individual na qual jamais esquecerei", escreveu, em alusão ao tento que apontou ao Varzim e que foi eleito pelos fãs como o melhor do ano.Em 2021/22, o camisola 6, que tem contrato até 2024, apontou três golos em 40 partidas.