Guga inconformado: «Demos muita luta e é o que vamos fazer até ao final do campeonato»

Guga não escondeu a sua insatisfação com a derrota sofrida pelo Rio Ave frente ao Sporting poe 1-0. "Quero enaltecer o espírito e a qualidade que metemos em vários momentos do jogo. O Sporting teve dificuldades em anular as nossas linhas de passe no meio-campo e antes de sofrermos o golo tivemos uma grande oportunidade pelo Boateng que não foi concretizada. Se tivesse marcado se calhar era ele a receber o prémio de homem do jogo. Demos muita luta e é o que vamos fazer até ao fim do campeonato", afirmou o médio, à Sport TV, onde desdramatizou o mau momento da equipa."O Sporting reage bem à perda, conseguimos assustar e ficou o espírito da equipa. Temos que treinar para voltar às vitórias...há várias equipas com estes ciclos e está a calhar-nos, mas eu tenho a certeza que vamos dar a volta", frisou.O médio ainda abordou a ausência de Aziz e fez questão de minimizar a ausência do avançado. "Fez a diferença em alguns jogos mas temos o Boateng, André Pereira, Leonardo Ruiz e temos de dar-lhes confiança. Vamos trabalhar para serem eles os marcadores na nossa equipa", concluiu.