Guga: «Mercado? Enquanto cá estiver vou dar tudo pelo clube»

Peça fundamental na subida de divisão do Rio Ave na época passada, Guga continua a ser um elemento fulcral no esquema de Luís Freire. O nome do médio já foi associado a outras paragens, mas o jogador garantiu, à margem da visita do clube a uma escola do concelho de Vila do Conde, que não pensa nessa questão."Fico contente por o meu nome estar associado ao mercado, é bom sinal. Certezas [em relação à sua continuidade no Rio Ave] não podemos dar no futebol, o que posso garantir é que, enquanto cá estiver, vou dar tudo pelo clube tal como tenho feito até agora", começou por dizer o médio, que perspetivou ainda o embate com o P. Ferreira agendado para sábado: "Acredito que vá ser um dos jogos mais complicados da época. É uma equipa que precisa de pontos, trocou agora de treinador outra vez, fez um ponto importante em casa e vai querer ganhar fora. Ainda assim, nós queremos ganhar em casa".Mostrando-se satisfeito pelo facto de o Rio Ave ter sofrido apenas dois golos nos últimos seis jogos, Guga recusou a ideia de que o Rio Ave vá redefinir objetivos por ter chegado à 15ª jornada com 20 pontos. "Sabemos que os pontos que temos foram fruto de muito trabalho e não é por termos 20 pontos que vamos olhar para cima ou pensar que a época está feita. Ainda faltam muitos pontos, as equipas de baixo também estão a pontuar e queremos atingir o nosso objetivo, que são os dez primeiros, o mais rápido possível", sublinhou, fazendo depois um balanço da temporada: "Tem sido um campeonato muito competitivo, todos os jogos têm sido bastante difíceis. Tivemos um início de calendário um bocado difícil com equipas fortes, mas penso que conseguimos dar uma boa resposta. Ultimamente temos pontuado, temos estado muito bem a atacar e a defender e isso tem-nos dado algumas vitórias e empates fora, que é importante".O camisola 6 concluiu explicando como foi o processo de adaptação dos reforços no início da época. "Sabíamos que a equipa tinha qualidade, mas houve alguns jogadores que chegaram mais tarde e sem ritmo. Os que cá estavam tentaram dar resposta e ultimamente temos conseguido pontuar. Quanto mais cedo o fizermos melhor para alcançarmos os nossos objetivos. Sabíamos que, com o clube a vir da 2ª Liga, havia jogadores que sairiam e outros que iriam entrar. As coisas têm ficado para o fim do mercado e sabíamos que iam chegar jogadores experientes e com mais qualidade. Quem cá estava tentou mostrar o que era preciso fazer a nível de balneário e de jogo em si. A partir do momento em que se adaptaram vieram trazer mais qualidade à equipa", rematou.