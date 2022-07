Guga: «Ninguém se vai lembrar do que aconteceu no ano passado, já estamos focados no Vizela»

Depois de ter sido um dos pilares da subida de divisão do Rio Ave, Guga quer continuar a mostrar o seu valor agora na 1ª Liga

"Foi um ano importante, no qual tive continuidade e consegui mostrar o meu melhor futebol. Vou tentar fazer isso na 1ª Liga, embora saiba que é mais exigente e que vou ter de dar mais de mim. A equipa vai ajudar-me e eu vou tentar ajudar a equipa, isso é o mais importante. O que aconteceu há dois anos foi inexplicável, este ano queremos garantir a manutenção o mais cedo possível e depois vamos pensar jogo a jogo. Ninguém se vai lembrar do que aconteceu no ano passado, agora já estamos focados no jogo da primeira jornada com o Vizela. Já tive más e boas experiências, o que tento passar é que, com muito trabalho, tudo se consegue. Dessa forma, de certeza que vamos alcançar os nossos objetivos", referiu, à margem da apresentação do documentário que o clube produziu sobre a época passada.