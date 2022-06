Guga no onze do ano da Liga Sabseg

Depois de Aderllan Santos, Guga é o segundo jogador do Rio Ave a marcar presença no onze do ano da Liga Sabseg. O jogador foi um dos eleitos na votação levada a cabo pelos treinadores e capitães dos clubes que disputaram a prova em 2021/22.Figura de destaque na campanha de subida de divisão dos vila-condenses, Guga terminou a época com três golos apontados em 40 jogos, dois dos quais nos 33 encontros que realizou na 2ª Liga. O médio acabou mesmo por ser eleito o melhor jogador do campeonato pelos jornalistas deAos 24 anos, Guga tem contrato com o Rio Ave até 2024.