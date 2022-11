Guga quer golos com selo do Gana... mas não no Mundial

Guga espera que os jogadores ganeses continuem a marcar golos, mas não no Mundial'2022, onde a seleção africana enfrente Portugal, esta quinta-feira, pelas 16 horas. Convidado desta quinta-feira do programa 'Futebol Total' do Canal 11, o médio do Rio Ave falou dos seus companheiros de equipa ganeses, Aziz e Boateng."Eles dizem que o Gana vai ganhar. Gostava que estivessem ali, no Mundial. Fizeram um bom início de campeonato e gostava que estivessem lá. Eles acham que vão ganhar a Portugal…", começou por comentar, dando conta de que, goradas as expectativas de marcarem presença no Qatar, os dois avançados bem podiam, a bem do Rio Ave, ensaiar uma espécie de 'vingança' em campo: "O Aziz e o Boateng poderiam ser duas mais-valias, mas agora não vale a pena pensarem nisso. Havia sempre essa expectativa, de puderem ser chamados, mas não aconteceu e reagiram bem. Já que ficaram, agora que marquem golos na Allianz Cup!"O Rio Ave defronta o Marítimo, no Funchal, na 1.ª jornada da fase de grupos da prova a 1 de dezembro.