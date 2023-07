Hernâni renova com o Rio Ave por mais uma temporada

O Rio Ave anunciou, esta segunda-feira, a renovação de Hernâni Santos por mais uma temporada. Esta será a segunda época do avançado, de 31 anos, em Vila do Conde.Em 2022/23, o extremo participou em 24 partidas pelos rioavistas, marcando por duas ocasiões e assistindo uma. A renovação de Hernâni sucede ao prolongamento do vínculo de Ukra e Vítor Gomes , com Zé Manuel a retornar ao clube após ter sido cedido ao Nacional na época passada.