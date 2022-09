Hernâni volta e até já marca

Hernâni voltou ao ativo no Rio Ave e até marcou um golo no jogo-treino da manhã de ontem, com o São João de Ver. O extremo esteve ausente devido a lesão desde a visita a Chaves, no início do mês.

Os vila-condenses venceram o confronto com a equipa da Liga 3, por 3-1, com Guga e Ukra a marcarem os restantes golos. Já no jogo da tarde, houve um empate a dois, com golos de João Ferreira e Ruiz, frente ao Moreirense.