Insultos racistas a Sandro Cruz enquadrados como comportamento incorreto: Rio Ave paga multa

Está resolvido o processo disciplinar aberto ao Rio Ave em finais de abril passado pelo Conselho de Disciplina, a propósito de "eventuais comportamentos discriminatórios" para com Sandro Cruz, na altura jogador do Benfica B que queixou-se de ter sido vítima de racismo por parte da assistência.Refere o Conselho de Disciplina que o Rio Ave "veio confessar os factos da acusação e, após alteração da respetiva qualificação jurídica", o Rio Ave é punido com multa de 890 euros, pela prática de infração enquadrada no Regulamento Disciplinar como "comportamento social ou desportivamente incorreto" do público (artigo 187º, ponto 1, alínea a).Recorde-se que, aquando do jogo entre Rio Ave e Benfica B, na 30.ª jornada da Liga Sabseg da época passada, foi audível uma adepta a dirigir palavras racistas a Sandro Cruz, que reagiu depois nas redes sociais: "Hoje, infelizmente, passou-se mais um episódio nojento na nossa sociedade e no nosso desporto. Por isso é que continua como está… mas continuamos a ser hipócritas o suficiente para dizer que não somos um país racista! Espero bem que a Liga tome medidas severas para com este incidente e que o Rio Ave jogue há porta fechada durante muito tempo."Sandro Cruz, recorde-se, é atualmente jogador do Chaves.