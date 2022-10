Jhonatan e o autogolo na Luz: «Vivemos num mundo em que te chamam de 'vendido' e 'vagabundo'...»

Jhonatan teve um momento para esquecer no jogo contra o Benfica, isto na medida em que, após uma má receção, o guarda-redes do Rio Ave fez um autogolo que valeu, à altura, o 2-1 às águias [o encontro terminou 4-2]. Depois do jogo, o jogador brasileiro fez questão de se pronunciar sobre o sucedido nas redes sociais."Erros fazem parte da vida de um atleta profissional, só erra quem está ali dentro das quatros linhas! Por trás dessa imagem e capa de atleta que levamos existe um ser humano igual a todos, com as suas qualidades e os seus defeitos. Só nós, atletas, sabemos o quanto ficamos frustrados após uma partida que as coisas não saíram da maneira que esperávamos, até porque trabalhamos todos os dias, em feriados, com sol ou chuva, frio e às vezes com limitações por causa de algum tipo de dor que sentimos no nosso corpo, tudo em prol as cores do clube que defendemos!Mas infelizmente vivemos num mundo digital que as pessoas podem chamar-nos de 'Vagabundo', 'Sem vergonha' e 'Vendido', ameaçar você e sua família e etc! Não é por esse tipo de pessoas que vou bloquear minhas redes sociais ou deixar de fazer minhas postagens, por respeito a todos que me apoiam e me seguem. Como eu disse, é o mundo digital que vivemos hoje! Quero deixar aqui o meu agradecimento às várias mensagens de apoio que recebi de amigos, familiares, adeptos e a todas as pessoas que admiram meu trabalho . Aos meus companheiros e comissão técnica do Rio Ave, muito obrigado pela força.Hoje a vitória não veio, mas vamos continuar trabalhando de cabeça erguida, até porque temos muito campeonato pela frete. Tenho certeza que vamos dar muitas alegrias ainda a esse clube e adeptos", podia ler-se.A publicação rapidamente se encheu de comentários de apoio ao guarda-redes. Para além disso, o Rio Ave fez também uma publicação a defender o jogador brasileiro