Jhonatan voltou ao palco da grave lesão: «Pensei que não ia voltar a jogar»

Titular na vitória do Rio Ave, este sábado, no reduto do Marítimo, a abrir a sua participação na Allianz Cup, o guardião Jhonatan fez um emocionado discurso no balneário, partilhado pelo clube nas redes sociais, onde recordou o momento difícil porque passou precisamente no Estádio da Madeira, local onde fraturou o braço, em março de 2019, ainda ao serviço do Moreirense."Queria partilhar com o grupo para quem não conhece a minha situação. Eu, em março de 2019, tive uma lesão aqui: uma fratura no braço. Passei por duas cirurgias, as coisas não correram bem e pensei que não ia voltar a jogar mais", começou por dizer o brasileiro, de 31 anos, que esteve depois quase dois anos sem jogar."Este momento, poder voltar a jogar aqui, não é fácil, porque recordo-me dessa situação. Passei por momentos difíceis, tive depressão e ansiedade, mas felizmente, apesar de ter saído com duas derrotas nesse dia – a fratura e o jogo -, poder sair daqui hoje [ontem] com a vitória, com os três pontos, deixa-me muito feliz. Obrigado por me terem proporcionado esta vitória", concluiu.Ainda lesionado, Jhonatan mudou-se de Moreira de Cónegos para o V. Guimarães, em 2019/20, mas acabou apenas por fazer dois jogos na equipa B, já em 2020/21. Em Vila do Conde, o guarda-redes voltou a exibir-se ao seu melhor nível, primeiro por empréstimo, tendo este verão assinado em definitivo pelo Rio Ave.