João Graça: «A minha sorte foi o azar do Rio Ave»

O médio João Graça, de 27 anos, revelou na Identidade Rio Ave, a nova rubrica da comunicação vila-condense que tem como finalidade mostrar o lado mais pessoal da vida dos jogadores, que foi a descida de divisão que o trouxe até Vila do Conde.

"A minha sorte foi o azar do Rio Ave, porque a descida abriu-me a oportunidade de vir para o clube e poder jogar novamente na Liga Bwin com mais maturidade e rodeado das pessoas certas", comentou João Graça, garantindo que "o futebol surgiu muito cedo, logo no infantário": "Eu só gostava de ir para a escola para jogar futebol com os meus amigos".

Aposta bem sucedida sustentada com os indicadores positivos que começou a receber ainda na formação, mas que o médio espera não ter linha de continuidade quando pendurar as botas, uma vez que tem a ambição de alargar horizontes com uma carreira distinta.

"Se não fosse jogador acho que seria gestor de alguma coisa. A minha média escolar acabou por ser condicionada pelo futebol, mas acho que o curso de gestão tem algo a haver comigo, até pela maneira como jogo, já que gerir, ter a posse, é muito o meu estilo. Contudo, a área de direito também me começa a despertar interesse. De qualquer modo gostava de não continuar ligado ao futebol porque tenho a ambição de experimentar outras coisas na vida", asseverou João Graça, garantindo que não tem nenhum ídolo, mas gosta de ler sobre Johan Cruijff a falar de futebol, bem como ouvir as perspetivas de Xavier Hernández, técnico do Barcelona.