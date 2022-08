Joca frustrado pelo empate frente ao Estoril: «Rio Ave assumiu o jogo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após o apito final, Joca era o rosto da frustração rioavista e lamentou o empate. "Entrámos mal nos primeiros 10 minutos, mas depois a única equipa que quis jogar e assumiu o jogo foi o Rio Ave. Na 2ª parte estivemos muito bem e fomos com tudo para cima deles. Acreditávamos que íamos virar, conseguimos e depois tiveram a felicidade de fazer o segundo golo. Demonstrámos um grande caráter e muita qualidade. Só pensávamos em levar o três pontos", começou por comentar o médio, deixando um desabafo final: "Todos os anos falamos que queremos deixar jogar, o que é bom, mas há lances em que não se pode."

Do lado do Estoril, Francisco Geraldes foi pragmático: "Saímos insatisfeitos. Mais do que o resultado, creio que a exibição não foi muito conseguida. Vamos trabalhar o que fizemos mal."