Joca operado a um joelho

O Rio Ave comunicou, esta sexta-feira, que o médio Joca foi submetido uma cirurgia, no dia de ontem, depois de ter sofrido uma lesão num joelho durante um treino.A intervenção cirúrgica foi um sucesso, mas o jogador, de 26 anos, enfrentará agora um longo período de recuperação, que vai ser iniciado na próxima semana."Ao atleta, o Rio Ave FC deseja boa e rápida recuperação, na certeza de que o médio vai superar esta contrariedade com o espírito de superação que o caracteriza", escreveu o clube em comunicado.A cumprir a sua segunda passagem pelos vila-condenses, depois de ter regressado ao clube na época passada, importa relembrar que Joca também sofreu, na altura, uma lesão grave, tendo sido operado, depois de uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, também durante um treino.Esta época, Joca participou em seis partidas, todas na condição de titular, somando uma assistência. O jogador renovou no início da temporada até 2024.