Joel Pinho encostou o peito a Pantalon e o central não se ficou: «O que é que queres, c...»

O jogo entre Rio Ave e Arouca da última jornada ficou marcado pela confusão na reta final do encontro que terminou com a expulsão de Renato Pantalon, Basil Ribeiro (médico do Rio Ave) e Joel Pinho (diretor-geral do Arouca). Um episódio que, de acordo com o Mapa de Castigos do Conselho de Disciplina da FPF, teve em Renato Pantalon e Joel Pinho os principais intervenientes.Segundo o documento, o central e o dirigente agiram "de forma provocatória e inflamatória, encostando o peito" um ou outro" e trocando diversos insultos. "O que é que queres, c...?", perguntou Pantalon para Joel Pinho, que respondeu com um "o que é que tu queres?"Com isto, o jogador do Rio Ave foi punido com um jogo de castigo e terá de pagar uma multa de 281 euros, enquanto que o diretor-geral do Arouca foi apenas multado em 510 euros.