Jogo violento afasta Aderllan Santos dos próximos dois desafios do Rio Ave

Aderllan Santos foi suspenso por dois jogos e multado em 169 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF, em resultado da sua expulsão com cartão vermelho direto no jogo diante do Vizela, no passado domingo.Segundo o mapa de castigos, o experiente defesa-central é punido pela prática de "jogo violento". "Tornar-se culpado de uma falta grosseira. Pontapeou um adversário com força excessiva na disputa da bola, atingindo-o com o pé na cabeça", pode ler-se no documento divulgado hoje pelo CD da FPF, citando o relatório do árbitro Manuel Oliveira.Aderllan Santos falhará, assim, os próximos dois jogos do Rio Ave, diante do Sporting e do Estoril.