Josué Sá e André Pereira espreitam onze para o jogo com o Marítimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Josué Sá parte como favorito para suprimir a ausência de Pantalon, que foi expulso no duelo com o Arouca. Já Emmanuel Boateng viu o quinto cartão amarelo e está fora das opções para o jogo com o Marítimo, devendo por isso ser rendido pelo avançado André Pereira.: J.S.