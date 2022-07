Leonardo Ruiz confirmado como reforço do Rio Ave

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está confirmada a chegada de Leonardo Ruiz ao Rio Ave. O avançado colombiano, de 26 anos, assinou por dois anos com o emblema de Vila do Conde e foi a surpresa para os sócios e adeptos na cerimónia de apresentação, esta noite.Leonardo Ruiz avança para novo projeto na carreira, depois de ter estado no Estoril na última temporada, onde fez 7 golos em 25 jogos oficiais.