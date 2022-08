Leonardo Ruiz: «Fazer golos é a minha missão»

O avançado Leonardo Ruiz foi a surpresa que marcou a noite de apresentação do plantel vila-condense aos adeptos. Aquisição cirúrgica com o objectivo de dar corpo à estratégia ofensiva do emblema de Vila do Conde e que o colombiano não contornou na primeira vez que se pronunciou como jogador do Rio Ave."Aconteceu tudo muito rápido, mas quando soube que havia a oportunidade de representar o Rio Ave também queria que fosse rápido e fiquei contente como tudo se processou porque foi especial estar na apresentação do clube e ser a surpresa da noite, pelo que espero retribuir a confiança de todos com muitas alegrias. Não só porque gosto de fazer golos, como é a minha principal missão ", confidenciou Leonardo Ruiz à comunicação vila-condense, para logo de seguida salientar que a adaptação ao balneário foi fácil: "Estou em Portugal há alguns anos e o Rio Ave tem-se caracterizado pela valorização de jogadores e um estilo de jogo atractivo que motiva-me, além de que encontrei algumas caras conhecidas no balneário, como o Patrick e o João Graça, com quem já joguei".