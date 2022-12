Leonardo Ruiz procura espaço

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chegado ao Rio Ave no início da presente época, Leonardo Ruiz tem tido alguma dificuldade em fixar-se nas opções de Luís Freire. Até ao momento, o avançado foi utilizado em 13 encontros, mas só em três teve a oportunidade de fazer parte do onze inicial. No campeonato, de resto, foi suplente utilizado nos nove jogos em que participou.