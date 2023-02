Lomboto: «É um sonho para mim jogar pela equipa principal»

Figura de destaque na equipa sub-23 do Rio Ave na primeira metade da temporada, Lomboto tem vindo a treinar com a equipa principal e foi mesmo inscrito pelos vila-condenses na Liga de forma a poder ser utililzado por Luís Freire caso o técnico assim o entenda. Em declarações aos meios do clube, o jovem não escondeu o orgulho pelo momento que atravessa."Estou muito feliz por jogar no Rio Ave e este passo [treinar com a equipa principal] significa muito para mim. É um sonho para mim jogar pela equipa principal e estar inscrito é algo muito importante. Tenho de continuar a trabalhar e continuar humilde", começou por referir.Destacando a importância de elementos como Amine, com quem consegue comunicar bem devido ao facto de ambos falarem francês, Aderllan Santos e Vítor Gomes na sua adaptação, Lomboto referiu ainda que já se sente "em casa": "Adoro o país, as pessoas estão sempre felizes e com um sorriso na cara. A minha adaptação foi boa e bastante fácil, comunico bem com os meus colegas e até já sei falar um pouco de português. Todos os jogadores me receberam bem e já me sinto em casa".