Lucas Flores está de regresso ao ativo

Lucas Flores está de regresso aos treinos a cem por cento na equipa principal do Rio Ave, depois de uma lesão num joelho que sofreu em novembro no ano passado.O guarda-redes brasileiro de 20 anos tem esta época oito jogos pela equipa de sub-23 e nas últimas semanas já tinha integrado o trabalho no relvado, embora ainda com as naturais limitações.Lucas Flores foi um dos reforços de verão dos vila-condenses, oriundo do Internacional, de Porto Alegre, no Brasil, onde foi campeão sub-20 em 2021, vencedor da Supercopa sub-20 no mesmo ano e bicampeão gaúcho sub-20 em 2021 e 2022.