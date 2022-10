Luís Freire: «A eliminação na Taça não deixou feridas»

Luís Freire não desvalorizou o impacto que a eliminação prematura da Taça de Portugal proporcionou, mas também foi ágil a separar as águas e a colocar o foco na capacidade de resposta em perspectiva para a receção ao Portimonense, bem como a missão de estabilidade que o Rio Ave prioriza no campeonato."Vou ser muito honesto. A eliminação da Taça de Portugal não deixou muitas feridas. Não queríamos que acontecesse e ficou a sensação de que correu mal individualmente a alguns jogadores, mas é preciso separar muito bem o que é um jogo de Taça de um de campeonato. Também não acredito que as equipas outras fiquem influenciadas pelo que aconteceu na Taça de Portugal. Exemplo máximo é o caso do Tondela, que foi à final e desceu de divisão ", comentou o técnico vila-condense, garantindo que "a Liga Bwin é, claramente, a competição principal": "Vamos ser homenzinhos e assumir as nossas responsabilidades porque a nossa caminhada está toda pela frente e a motivação é maior no campeonato, mas agora também temos a obrigação de valorizar a Allianz Cup, só que não vamos misturar as coisas porque o nosso principal objetivo continua em cima da mesa".Análise pragmática que o treinador também aproveitou para avaliar o desempenho do Rio Ave mediante um calendário inicial que apelidou de "muito complicado"."Temos um grupo fantástico, muito consciente e que sabe analisar bem o que se passa, porque ,tirando o Marítimo, mais ninguém apanhou um calendário como o nosso. Defrontamos os primeiros cinco primeiros classificados da época passada neste arranque, mas agora seguem-se oito jogos do que podemos chamar do nosso campeonato e onde temos a ambição de somar pontos para chegar ao final da primeira volta numa posição mais confortável", justificou Luís Freire.Avaliação calculista, contudo, que não impediu o responsável de assumir o ímpeto necessário para regressar aos triunfos frente ao Portimonense e poder dedicar o triunfo ao lesionado Joca."O Portimonense apanhou agora um calendário mais difícil, mas tem um técnico experiente e é um clube exportador. Podem jogar em vários sistemas e, por isso, preparámos vários cenários. Vamos fazer o nosso jogo em função da resposta que temos de dar, cientes de que as coisas melhoram bastante com um triunfo", comentou Luís Freire, para logo de seguida desvalorizar a sequência de desaires algarvios em Vila do Conde na Liga Bwin: "O Rio Ave ganhou sempre ao Portimonense neste milénio, mas há muitos anos que o Rio Ave não ganhava ao FC Porto. Isso vale o que vale. Não é o passado que joga. Há convicção e vontade para vencer, mas a história não entra em campo".