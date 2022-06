Luís Freire: «A vida nem sempre dá o que pedes, mas se trabalhares muito, acredita que as coisas acontecem»

Confirmada a subida de divisão e o regresso do Rio Ave à Liga Bwin, o técnico Luís Freire, obreiro do feito, recorreu às redes sociais, para agradecer aos seus jogadores, ao Rio Ave e aos adeptos por mais uma época de sucesso.Em final de contrato com o Rio Ave, o técnico tem a garantia, exprimida no domingo pela voz do presidente António Silva Campos, de que direção está interessada em continuar a contar com os seus serviços para a próxima época."Aos meus jogadores a 1a Frase: Gratidão, Irmandade, História, Eternos, Companheiros, Amigos, Campeões, Obrigado Por tudo!A vida nem sempre dá o que pedes, nem sempre te dá as coisas de mão beijada, mas se trabalhares muito, acreditares, rodeares-te de bons homens, de gente boa e muito competente (Equipa Técnica), se fores sempre pelo caminho das coisas feitas com amor...se fores resiliente, se não achares impossivel, se não ouvires a inveja, se não ligares aos que faziam muito melhor sem nunca terem ganho nada, se quiseres ser melhor todos os dias, se tiveres quem te apoie incondicionalmente, se tiveres uma voz interior a dizer continua, se acreditares que sais das ruas da Ericeira com uns amigos e entras na 1a Liga como Campeão Nacional e pelo caminho sobes mais 6 vezes de divisão (Ericeirense 2; Pero Pinheiro 2; Mafra1; Nacional1) e conquistas do 5º titulo de campeão então acredita as coisas acontecem mesmo!Obrigado ao Rio Ave, a todo o staff e estrutura e a todos os adeptos que proporcionaram momentos mágicos neste final de época.Esta é por todos os que gostam de mim de nós (Equipa Técnica)Mais virão! Está prometido.