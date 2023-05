Luís Freire: «Ajudei sempre o Rio Ave e agora quero ouvir o que as pessoas têm a dizer no final da época»

Já sem grandes coisas a conquistar, isto na medida em que a permanência está assegurada e o clube já não tem hipóteses de chegar aos lugares europeus, o Rio Ave despede-se da edição 2022/23 da Liga Bwin com a receção ao Famalicão nesta sexta-feira (19h). Na antevisão da partida, Luís Freire vincou o desejo de terminar a época da melhor forma."Este jogo encerra a nossa temporada e ao prepará-lo acabámos por relembrar o que de bom fizemos nos últimos dois anos. Sabemos a imagem que fomos deixando, somos um grupo trabalhador e que deu a vida pelo Rio Ave nestes últimos anos. Superámos muitas dificuldades, tivemos jogos com qualidade, atingimos o objetivo com mérito e levantamo-nos com energia depois de cairmos. É assim que queremos ser amanhã, o mais próximo possível dessa imagem que fomos criando. Queremos fechar a época todos juntos e divertir-nos em campo, isto sabendo que, para vencermos, temos de ser iguais a nós próprios nesta última vez todos juntos", referiu, dando ênfase ao facto de ser quase indiferente o clube ficar no atual 12º lugar ou em 9º, a melhor classificação que os rioavistas ainda podem alcançar: "Para o exterior poderá fazer diferença, para nós não. Acima de tudo fica muita coisa que conseguimos superar e atingir para o clube. Será sempre melhor- e mais justo- ficarmos em 9º lugar e vamos lutar por isso. Queremos acabar a época com um sentimento de alegria e depois sim, iremos olhar para a tabela. No entanto, já temos um sentimento de conquista dentro de nós".Questionado sobre o facto de o Rio Ave estar impedido de inscrever jogadores, isto numa perspetiva de se tentar perceber se o técnico está preparado para mais um desafio num percurso já longo no clube, Luís Freire referiu que quer falar com a direção no final da temporada. "Quem esteve aqui comigo apoiou-me sempre, isto não é um trabalho só do Luís Freire, mas dos jogadores, da direção e de todos os departamentos do clube. Senti-me em casa nestes dois anos, no primeiro tivemos de reorganizar tudo depois da descida e neste segundo tivemos o desafio de voltar à 1ª Liga com todas as contrariedades que tivemos. No final da época quero descansar, falar com as pessoas com quem tenho de falar e perceber o caminho que o Rio Ave vai seguir, olhando até para estes contextos que estão a falar. Dei o meu melhor pelo Rio Ave nestes dois anos e agora também quero ouvir o que as pessoas têm a dizer no final da época. No entanto, é preciso realçar que sempre tive uma excelente comunicação com o presidente e a direção e estamos sempre em contacto".O timoneiro da caravela vila-condense concluiu realçando o trabalho feito em termos de aposta em jovens: "Tivemos de ir sendo pragmáticos. Houve muita coisa que tivemos de reajustar ao longo da época. Fomos começando a preparar o futuro e lançámos vários jovens, mas não é só o jogar: treinar com a equipa principal, viver os estágios, as viagens, a exigência e estar no banco também é importante. Estamos a preparar cinco/seis jogadores da formação e na próxima época vão estar ainda mais preparados. O Lomboto, o Karseladze, o Ventura, o Fábio Ronaldo, o Costinha, o Magrão... isto dá preparação para a próxima temporada, até porque o Rio Ave pode ter o mercado aberto ou fechado. Temos de arranjar soluções de forma a precaver todos os contextos. É lógico que não podemos fazer uma resposta cega, temos exemplos de uma evolução gradual de jogadores como o Costinha e o Fábio Ronaldo".