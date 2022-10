Luís Freire após a paragem do campeonato: «Trabalhámos muitos aspetos e queremos mostrar isso em jogo»

O Rio Ave regressa à competição frente ao Santa Clara e Luís Freire não escondeu a ambição com que encara esta partida."As paragens são boas para quem está a começar a época porque nos dão tempo para trabalhar. Houve jogadores a chegar mais tarde que precisavam de melhorar a nível físico e a nível de aquisição das nossas ideias de jogo. Trabalhámos com exigência alta, os jogadores tentaram ajudar-se mutuamente para fazerem o que lhes foi pedido. Fizemos dois jogos de preparação e vimos melhorias na equipa. O objetivo para este jogo é a vitória e fazermos melhor do que na última partida, não só a nível de resultado, mas também a nível de exibição", começou por referir o treinador, que analisou ainda o adversário deste domingo: "O Santa Clara tem sempre bons plantéis. Este ano tem vários jogadores brasileiros que ainda se estão a adaptar, mas a tendência é irem crescendo durante o campeonato. Cada adversário tem as suas especificidades, mas todos têm qualidade e temos de estar focados no nosso jogo. Trabalhámos muitos aspetos e queremos mostrar isso em campo".Referindo que Aderllan Santos está totalmente recuperado da lesão que sofreu, o técnico abordou ainda o facto de não poder contar com Guga, castigado. "O Guga tem sido muito importante para nós, é um jogador com muita qualidade. No entanto, quando construímos o plantel, fizemo-lo com a ideia de termos sempre alguém disponível para substituir um jogador que não possa jogar. O plantel é muito competitivo, há sempre concorrência nas posições e acredito que, quem entrar, vai estar à altura do desafio", vincou.Luís Freire concluiu explicando como tem sido o processo de integração dos jogadores que chegaram na reta final da janela de transferências. "Há jogadores que chegaram há um mês e isso é diferente de estar cá há um ano. Os aspetos físicos, táticos e mentais subiram e, apesar de não esperar que todos estejam perfeitos à 8ª jornada, espero que sejamos mais competitivos. Temos os reforços cada vez mais identificados com o nosso processo. Vamos jogar em casa e sabemos que, se vencermos, damos um pulo na tabela. Isso motiva toda a gente e é importante para nós", rematou.O início do jogo entre vila-condenses e açorianos está agendado para as 15h30.