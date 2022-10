Luís Freire: «As melhores oportunidades foram nossas»

Luís Freire, treinador do Rio Ave, atribuiu justiça ao resultado conseguido pelos seus jogadores na receção ao Santa Clara (1-0), em jogo a contar para a 8.ª jornada da Liga Bwin.

"Jogo ia ser sempre complicado, após uma paragem. Tínhamos muitas situações defensivas para corrigir e integrar vários jogadores, que deram uma excelente resposta e por isso é que tiveram oportunidade. Grupo trabalhou muito bem neste período. Entrámos muito mal na partida, com um lance que podia ter dado penálti, logo no primeiro, algo que intranquiliza. Santa clara ganhou o ascendente, fizemos dez minutos fracos e depois conseguimo-nos reequilibrar. Penso que o golo é uma jogada muito bem construída e a equipa percebeu que se encontrássemos os espaços podíamos ser perigosos. A 1ª parte foi muito equilibrado, sem grandes oportunidades para cada lado, e minimamente controlado – com apenas 1-0 nunca está controlado", começou por dizer o técnico dos vila-condenses, em declarações no final do encontro.





"Após o intervalo, tentámos refrescar a equipa, sempre procurando o segundo golo. Melhorámos com bola, fomos criando algumas situações e não demos nada ao Santa Clara. Controlamos o jogo com bola, tivemos oportunidades, organizados sem bola, mas ainda há muito para melhorar. Fomos mais consistentes do que no jogo com o Gil Vicente. A vitória é justa. As melhores oportunidades foram nossas, tivemos melhor qualidade com bola e fomos mais consistentes a defender."



Processo de crescimento e evolução da equipa

"A equipa está a ser construída, ainda não está feita. Houve estreias no onze e jogadores com pouco jogo ainda. Houve melhorias no jogo com bola. A equipa teve qualidade no processo com bola, mas faltou ser mais incisiva. Não ganhávamos há três jogos, mas fomos maduros e vencemos com justiça."