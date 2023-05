Luís Freire dá receita para o jogo com o V. Guimarães: «Temos de ter alegria e fome de jogar»

O Rio Ave tem a temporada fechada em termos de objetivos concretos, uma vez que já fugiu à permanência e tem na chegada aos lugares europeus uma meta difícil, mas nem por isso Luís Freire quer ver a equipa a relaxar. Na antevisão ao jogo com o V. Guimarães, o técnico dos vila-condenses pediu "alegria, querer e fome de jogar", ao mesmo tempo que assumiu estar à espera de ver "vontade de vencer"."Ideias princiais é ter alegria no que vamos fazer, ter uma equipa competitiva, com prazer pelo jogo, a querer jogar e com atitude competitiva. É o que temos feito, independentemente de os objetivos estarem mais atingidos ou não. Temos sido uma equipa que, nos últimos jogos, como em casa com o Arouca , que ganhámos bem, e agora na Madeira, tem dado boa resposta. Vários jogadores entraram e contribuíram muito para termos 39 pontos, seja quem jogou mais, quem jogou menos. Jogo do Vitória vem nessa perspetiva de continuarmos as ser competitivos, focados no jogo, a desfrutar do jogo, com ambição de ganhar e de subir lugares. É diferente sermos jogadores ou treinadores do 12.º ou do 8º. Queremos o que depende de nós, ganhar pontos, dar o máximo. Pontos são consequência. Alegria, querer jogar, fome de jogar. Em casa temos feito bons resultados. Adeptos têm apoiado muto. É um jogo apelativo, num bom horário, espero um bom espetáculo. Queremos chegar aos 42 pontos. Podemos igualar já a pontuação da primeira volta. São situações que nos motivam.""Jogámos com o Arouca e vencemos. Jogámos com o Maritimo, que está na luta pela permanência, e empatámos. Temos mostrado que levamos todos os jogos a sério. Os jogadores sabem que para representar este clube e esta filosofia de equipa há que sercompetitivos, dar o melhor, essa é a exigência. Acredito que a equipa vai ter muita vontade de jogar. É o Vitória, essa pressão também pode ser positiva, já que o Vitória tem esse lado da pressão negativa, de ter de fazer pontos, mas tem a pressão positiva de lutar por um objetivo bom. Mas o estado emocional dos outros não controlamos. Quero ver uma equipa trabalhadora, muito focada, a dar tudo, solta em camp, alegre, mas com grande responsabilidade e vontade de vencer.""Plano é tentar sempre pôr jogadores, independentemente do que fizeram para trás, que no momento estejam motivados, concentrados nos objetivos. O objetivo é sempre pôr quem se apresentar melhor fisicamente e mentalmente, com mais vontade de jogar. Claro que havendo muitos deles neste estado, terei de tomar opções, mas tentando premiar o que têm feito para ajudar a equipa e o grupo.""Há duas hipóteses. Podem jogar com o Dani Silva entre os centrais, defender em linha de cinco ou atacar a construção a quatro. Portanto, se for a 3, poderá ou não ser um jogo mais encaixado. Se for uma construção a 4, será outro tipo de jogo. Isso não vai depender de nós. Temos os cenários todos preparados. Preparámo-nos para os 2 cenários, cenários possíveis. Estamos atentos e preparados. Espero um bom espetáculo. Equipas com grandes jogadores, o Moreno está a fazr um grande trabalho, o Vitória tem uma massa associativa que apoia muito e a nossa também tem ajudado muito. Espero um jogo competitivo principalmente."