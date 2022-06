Luís Freire: «Dar uma resposta a todos aqueles que não acreditaram no Rio Ave»

O Rio Ave assegurou este domingo o regresso à Liga Bwin. Em Vila do Conde venceu por 3-0 o Chaves, com golos de Yakubu Aziz, logo no primeiro minuto, e Aderllan Santos, aos 77 e 80, terminando a prova no primeiro lugar, com 70 pontos, que lhe garantiu o título de campeão do segundo escalão pela quarta vez, depois de 1986, 1996 e 2003."Sabíamos que o jogo era contra uma grande equipa, que estava na luta directa connosco. Entrámos muito bem, entrámos à campeão, com uma atitude enorme logo de início. Conseguimos gerir bem até ao intervalo, na segunda parte o Chaves entrou a arriscar. A partir do segundo golo, o jogo é todo nosso. O Rio Ave é um campeão justo, ganhámos os jogos contra os adversários diretos. Euforia, gratidão aos nossos jogadores, grandes homens. O que fez a diferença foi este grupo, unido, coeso… o público, cada vez mais com a equipa, e acaba tudo com este cenário fantástico. Quero agradecer à minha família que esteve sempre comigo e dar uma resposta a todos aqueles que não acreditaram no Rio Ave", considerrou Luís Freire.O treinador do Rio Ave lembrou que a confiança não quebrou mesmo em momentos mais complicados."Pressão de um grande plantel? Houve adversários que gastaram tanto ou mais que nós mas não assumiram. Sabíamos da personalidade dos nossos jogadores… recebemos muitas críticas, o normal quando não se ganha, mas a partir de certa altura os jogadores perceberam que é um jogo mais físico. Deixámos de ser tão espectaculares a certa altura, mas fizemos uma segunda volta enorme. Somos justos campeões. Eu vim da distrital, acredito que vou ficar na 1.ª Liga e que um dia vou poder celebrar lá também", referiu.